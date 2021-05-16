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Каждый пятый россиянин готов пройти вакцинацию для поездки за границу

Ведомости

Исследование аналитиков сервиса Superjob показало, что 20% россиян, еще не делавших прививку от коронавируса, готовы пройти вакцинацию ради поездки за рубеж.

При этом 18% опрошенных заявили о намерении сделать прививку в любом случае, 42% не планируют прививаться в любом случае, еще 20% затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие 1600 непривитых россиян.

Аналитики обратили внимание на то, пройти вакцинацию ради поездки за границу готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), а привиться в любом случае чаще намерены россияне старше 45 лет (24%). При этом больше всего желающих пройти сделать прививку при любых условиях среди людей с доходом от 80 000 руб.

Ранее Греция отменила туристам из 21 страны, включая Россию, ограничения на въезд. Теперь россияне смогут добраться до страны любым возможным способом: через аэропорты, порты и пропускные пункты.

Теперь все туристы вне зависимости от национальности, желающие посетить республику, должны за день до въезда в нее заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), предоставив контактные данные. Кроме того, Греция отменила обязательный карантин для прибывших: он не нужен тем, кто сделал прививку от коронавируса или предоставил отрицательный ПЦР-тест.

Чтобы подтвердить прохождение вакцинации, необходимо будет предъявить соответствующий сертификат на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языке. При этом к моменту поездки должно пройти минимум 14 дней с момента получения второй дозы препарата от коронавируса.

Что касается ПЦР-теста, то его нужно сделать за 72 часа до въезда в Грецию. Также у туристов есть вариант предоставить республике справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител.

Ранее по теме: Черногория на следующей неделе откроет границы для туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных