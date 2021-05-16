Каждый пятый россиянин готов пройти вакцинацию для поездки за границу
Исследование аналитиков сервиса Superjob показало, что 20% россиян, еще не делавших прививку от коронавируса, готовы пройти вакцинацию ради поездки за рубеж.
При этом 18% опрошенных заявили о намерении сделать прививку в любом случае, 42% не планируют прививаться в любом случае, еще 20% затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие 1600 непривитых россиян.
Аналитики обратили внимание на то, пройти вакцинацию ради поездки за границу готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), а привиться в любом случае чаще намерены россияне старше 45 лет (24%). При этом больше всего желающих пройти сделать прививку при любых условиях среди людей с доходом от 80 000 руб.
Ранее Греция отменила туристам из 21 страны, включая Россию, ограничения на въезд. Теперь россияне смогут добраться до страны любым возможным способом: через аэропорты, порты и пропускные пункты.
Теперь все туристы вне зависимости от национальности, желающие посетить республику, должны за день до въезда в нее заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), предоставив контактные данные. Кроме того, Греция отменила обязательный карантин для прибывших: он не нужен тем, кто сделал прививку от коронавируса или предоставил отрицательный ПЦР-тест.
Чтобы подтвердить прохождение вакцинации, необходимо будет предъявить соответствующий сертификат на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языке. При этом к моменту поездки должно пройти минимум 14 дней с момента получения второй дозы препарата от коронавируса.
Что касается ПЦР-теста, то его нужно сделать за 72 часа до въезда в Грецию. Также у туристов есть вариант предоставить республике справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител.