Каждый пятый россиянин готов пройти вакцинацию для поездки за границу

Аналитики обратили внимание на то, пройти вакцинацию ради поездки за границу готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), а привиться в любом случае чаще намерены россияне старше 45 лет (24%). При этом больше всего желающих пройти сделать прививку при любых условиях среди людей с доходом от 80 000 руб.