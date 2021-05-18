СМИ узнали о постановке казанского стрелка на учет как склонного к суициду

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — сказал собеседник агентства. Во втором эту информацию подтвердили, добавив, что за ним усилен контроль. Собеседник ТАСС утверждает, что Галявиев находится под круглосуточным видеонаблюдением минимум двух человек.Еще один источник агентства объяснил, что постановка на учет вызвана публикациями Галявиева в Telegram накануне преступления, где он обещал «свести счеты с жизнью».