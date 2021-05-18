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СМИ узнали о постановке казанского стрелка на учет как склонного к суициду

Ведомости

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 и убившего девять человек, поставили на учет как склонного к суициду. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — сказал собеседник агентства. Во втором эту информацию подтвердили, добавив, что  за ним усилен контроль. Собеседник ТАСС утверждает, что Галявиев находится под круглосуточным видеонаблюдением минимум двух человек.Еще один источник агентства объяснил, что постановка на учет вызвана публикациями Галявиева в Telegram накануне преступления, где он обещал «свести счеты с жизнью».

11 мая на казанскую школу №175 совершил вооруженное нападение ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее было диагностировано заболевание головного мозга. Сам нападавший наличие тяжелых болезней отрицает. После инцидента президент России Владимир Путин дал поручение Росгвардии ужесточить контроль за оборотом оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных