Путина задели слова Чернышенко о туристах на Камчатке

«Я понимаю, что ничего плохого вы не имели ввиду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там вытопчут все. Как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим близким, и тогда у нас все будет лучше получаться», – сказал Путин на совещании по реализации положений своего послания Федеральному Собранию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».