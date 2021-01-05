Песков заявил о нежелании жить после критики Путина
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему иногда не хочется жить после критики со стороны президента России Владимира Путина. Об этом Песков рассказал в интервью Youtube-каналу «Соловьев Live».
Песков уточнил, что он сталкивался с серьезной критикой со стороны российского президента. «Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Песков добавил, что Путин может позвонить ему и раскритиковать его за некоторые высказывания, однако это происходит не так часто.
«Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать», — отметил он.
В конце декабря 2020 года Песков заявил, что у Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, однако планировать поездки за границу сложно из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Накануне Песков рассказал, что глава российского государства проведет первое публичное совещание в этом году сегодня, 5 января.