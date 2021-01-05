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Песков заявил о нежелании жить после критики Путина

Ведомости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему иногда не хочется жить после критики со стороны президента России Владимира Путина. Об этом Песков рассказал в интервью Youtube-каналу «Соловьев Live».

Песков заявил о трудностях при планировании зарубежных поездок Путина

Песков уточнил, что он сталкивался с серьезной критикой со стороны российского президента. «Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Путин может позвонить ему и раскритиковать его за некоторые высказывания, однако это происходит не так часто.

«Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать», — отметил он.

В конце декабря 2020 года Песков заявил, что у Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, однако планировать поездки за границу сложно из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Накануне Песков рассказал, что глава российского государства проведет первое публичное совещание в этом году сегодня, 5 января.

Ранее по теме: Путин проведет 5 января первое публичное совещание в 2021 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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