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Путин проведет 5 января первое публичное совещание в 2021 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин 5 января проведет первое публичное совещание в этом году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «РИА Новостям».

«Совещание готовится. Информация будет предоставлена», — заявил он.

В конце декабря Песков также сообщал, что у Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, однако планировать поездки президента за рубеж тяжело из-за ограничений в связи с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,6 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия (свыше 3,2 млн) занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных