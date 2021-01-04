Путин проведет 5 января первое публичное совещание в 2021 году
Президент России Владимир Путин 5 января проведет первое публичное совещание в этом году, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «РИА Новостям».
«Совещание готовится. Информация будет предоставлена», — заявил он.
В конце декабря Песков также сообщал, что у Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, однако планировать поездки президента за рубеж тяжело из-за ограничений в связи с коронавирусом.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 85,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 20,6 млн случаев, Индии (свыше 10,3 млн) и Бразилии (более 7,7 млн). Россия (свыше 3,2 млн) занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.