Песков заявил о трудностях при планировании зарубежных поездок Путина
У президента России Владимира Путина в скором времени планируются контакты с зарубежными лидерами, однако планировать поездки президента за рубеж тяжело из-за ограничений в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».
«Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело», — рассказал он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 80,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 18,9 млн случаев, Индии (свыше 10,1 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.