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Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

Ведомости

Бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов умер на 85-м году жизни, сообщил экс-депутат Госдумы и бывший мэр Перми Игорь Сапко на своей странице в Instagram.

«Сегодня в 6.20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя», — написал Сапко. 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи со смертью Игумнова, отметив, что он был первым в истории региона всенародно избранным губернатором. «Несмотря на непростые социально-экономические и политические условия, он добился серьезных положительных преобразований в регионе. Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу», — подчеркнул Махонин. 

Геннадий Игумнов родился 27 октября 1936 г. в г. Губаха. С 1983 по 1992 гг. работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома. В 1996 г. был назначен на должность губернатора региона. Руководил Пермской областью до 2000 г. Является почетным гражданином области. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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