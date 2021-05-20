Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов

Геннадий Игумнов родился 27 октября 1936 г. в г. Губаха. С 1983 по 1992 гг. работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома. В 1996 г. был назначен на должность губернатора региона. Руководил Пермской областью до 2000 г. Является почетным гражданином области. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.