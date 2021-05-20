Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов
Бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов умер на 85-м году жизни, сообщил экс-депутат Госдумы и бывший мэр Перми Игорь Сапко на своей странице в Instagram.
«Сегодня в 6.20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя», — написал Сапко.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования в связи со смертью Игумнова, отметив, что он был первым в истории региона всенародно избранным губернатором. «Несмотря на непростые социально-экономические и политические условия, он добился серьезных положительных преобразований в регионе. Во многом основы благополучия Пермского края были заложены благодаря Геннадию Вячеславовичу», — подчеркнул Махонин.
Геннадий Игумнов родился 27 октября 1936 г. в г. Губаха. С 1983 по 1992 гг. работал на руководящих должностях в аппарате Пермского облисполкома. В 1996 г. был назначен на должность губернатора региона. Руководил Пермской областью до 2000 г. Является почетным гражданином области. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.