Власти Москвы предложили штрафовать за отказ следить за здоровьем
Заммэра Москвы Анастасия Ракова предложила ввести материальную ответственность для людей, которые систематически не следят за своим здоровьем, сообщил «Интерфакс».
«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», — сказала Ракова. По ее словам, нужно накладывать определенные обязательства на людей, которые не хотят заниматься здоровьем. Заммэра пояснила, что такая мера может быть необходима, чтобы обезопасить добросовестных граждан.
В пресс-службе Раковой позднее сообщили, что вице-мэр не предлагала вводить штрафы. Она предложила обсудить в будущем идею частичной оплаты гражданином своего лечения, если его запущенное состояние «стало следствием систематического непосещение врача».
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