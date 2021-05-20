Власти Москвы предложили штрафовать за отказ следить за здоровьем

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», — сказала Ракова. По ее словам, нужно накладывать определенные обязательства на людей, которые не хотят заниматься здоровьем. Заммэра пояснила, что такая мера может быть необходима, чтобы обезопасить добросовестных граждан.