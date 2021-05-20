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Власти Москвы предложили штрафовать за отказ следить за здоровьем

Ведомости

Заммэра Москвы Анастасия Ракова предложила ввести материальную ответственность для людей, которые систематически не следят за своим здоровьем, сообщил «Интерфакс».

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», — сказала Ракова. По ее словам, нужно накладывать определенные обязательства на людей, которые не хотят заниматься здоровьем. Заммэра пояснила, что такая мера может быть необходима, чтобы обезопасить добросовестных граждан.

В пресс-службе Раковой позднее сообщили, что вице-мэр не предлагала вводить штрафы. Она предложила обсудить в будущем идею частичной оплаты гражданином своего лечения, если его запущенное состояние «стало следствием систематического непосещение врача».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных