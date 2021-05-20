Путин поручил эвакуировать россиян из сектора Газа

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.