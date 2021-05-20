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Путин поручил эвакуировать россиян из сектора Газа

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил ответственным ведомствам реализовать эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа на фоне конфликта между Палестиной и Израилем. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе. 

Сроки и формат эвакуации с учетом обстановки в секторе Газа поручено определить Министерству иностранных дел (МИД) России совместно со Службой внешней разведки (СВР) и Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Последнее, в частности, должно обеспечить доставку граждан из указанной территории.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал газете «Известия», что в российские представительства при Палестинской национальной администрации поступают обращения россиян, которые просят вывезти их из зоны палестино-израильского конфликта.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась после того, как согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы.

Ранее по теме: В Газе сообщили о гибели свыше 200 палестинцев из-за ударов Израиля
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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