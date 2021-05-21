В России упростили получение налогового вычета за покупку жилья

Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 г. На вычет в упрощенном порядке смогут рассчитывать налогоплательщики, в отношении которых банки или брокеры передали необходимую информацию. Потенциальные участники информационного взаимодействия могут подключиться к системе ФНС с 21 мая.