В России упростили получение налогового вычета за покупку жилья
Жители России могут упрощенно получить вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при покупке жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) с 21 мая, сообщил ТАСС.
Получить вычет можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) без заполнения налоговой декларации и предоставления документов для подтверждения. Налоговая проверит документы в течение месяца вместо трех и вернет налоговый вычет в течение 15 дней вместо 30.
Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 г. На вычет в упрощенном порядке смогут рассчитывать налогоплательщики, в отношении которых банки или брокеры передали необходимую информацию. Потенциальные участники информационного взаимодействия могут подключиться к системе ФНС с 21 мая.
Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета в конце апреля.