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В России упростили получение налогового вычета за покупку жилья

Ведомости

Жители России могут упрощенно получить вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при покупке жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) с 21 мая, сообщил ТАСС.

Получить вычет можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) без заполнения налоговой декларации и предоставления документов для подтверждения. Налоговая проверит документы в течение месяца вместо трех и вернет налоговый вычет в течение 15 дней вместо 30.

Новые правила распространятся на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 г. На вычет в упрощенном порядке смогут рассчитывать налогоплательщики, в отношении которых банки или брокеры передали необходимую информацию. Потенциальные участники информационного взаимодействия могут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета в конце апреля.

Ранее по теме: Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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