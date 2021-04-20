Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета

«Упрощается порядок получения физическими лицами налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц при осуществлении ими расходов на приобретение жилья, расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на новое строительство, приобретение жилья, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также при использовании ими индивидуальных инвестиционных счетов», — говорится в сообщении.