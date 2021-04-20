Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым граждане смогут оформить имущественный и инвестиционный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) онлайн, сообщается на сайте Кремля.
«Упрощается порядок получения физическими лицами налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц при осуществлении ими расходов на приобретение жилья, расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на новое строительство, приобретение жилья, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также при использовании ими индивидуальных инвестиционных счетов», — говорится в сообщении.
Теперь для получения вычета человеку нужно будет подать заявление в налоговую через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). Сам образец заявления будет размещен там же, в личном кабинете налогоплательщика.
Подписанный документ вносит изменения в ч. 1 и 2 Налогового кодекса России. Закон был принят Государственной думой 7 апреля и одобрен Советом Федерации 14 апреля этого года. Планируется, что он вступит в силу 1 января 2022 г.