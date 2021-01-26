Госдума поддержала законопроект о получении вычетов по НДФЛ онлайн

Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно, пояснил агентству первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.