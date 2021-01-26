Госдума поддержала законопроект о получении вычетов по НДФЛ онлайн
Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-получении инвестиционных вычетов по НДФЛ. Об этом сообщает «РИА Новости».
Законопроект был внесен кабмином. Он упрощает порядок получения налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно, пояснил агентству первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
«В результате не только упростится процедура, но и сократятся сроки получения налоговых вычетов, что в нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации очень важно для большинства наших сограждан» — сказал парламентарий.