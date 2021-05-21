Илон Маск пообщается с российской молодежью на марафоне «Новое знание»

Трехдневный просветительский марафон «Новое Знание», который проведет научное общество «Знание», пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более 5 млн человек. В рамках просветительского марафона запланированы дискуссии, лекции, интервью и мастер-классы с деятелями политики, культуры и науки.