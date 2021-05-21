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Илон Маск пообщается с российской молодежью на марафоне «Новое знание»

Ведомости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответит на вопросы молодежи на научно-просветительском марафоне «Новое знание», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В дискуссии с Песковым Маск участвовать не будет.

Американский бизнесмен должен выступить в «открытом диалоге» марафона 21 мая сразу после Пескова. «Мы по отдельности. Он ответит на вопросы молодежи», — уточнил Песков.

Ранее участие Маска в марафоне анонсировал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он возглавляет наблюдательный совет общества «Знание», которое курирует форум.

Трехдневный просветительский марафон «Новое Знание», который проведет научное общество «Знание», пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах:  Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более 5 млн человек. В рамках просветительского марафона запланированы дискуссии, лекции, интервью и мастер-классы с деятелями политики, культуры и науки.

В октябре 2019 г. Маск принял участие в бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре. Организаторы рассказали, что отправили ему приглашение в качестве шутки. 

Ранее по теме: Кириенко анонсировал участие Илона Маска в марафоне «Новое знание»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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