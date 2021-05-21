Илон Маск пообщается с российской молодежью на марафоне «Новое знание»
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответит на вопросы молодежи на научно-просветительском марафоне «Новое знание», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В дискуссии с Песковым Маск участвовать не будет.
Американский бизнесмен должен выступить в «открытом диалоге» марафона 21 мая сразу после Пескова. «Мы по отдельности. Он ответит на вопросы молодежи», — уточнил Песков.
Ранее участие Маска в марафоне анонсировал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он возглавляет наблюдательный совет общества «Знание», которое курирует форум.
Трехдневный просветительский марафон «Новое Знание», который проведет научное общество «Знание», пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более 5 млн человек. В рамках просветительского марафона запланированы дискуссии, лекции, интервью и мастер-классы с деятелями политики, культуры и науки.
В октябре 2019 г. Маск принял участие в бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре. Организаторы рассказали, что отправили ему приглашение в качестве шутки.