Кириенко анонсировал участие Илона Маска в марафоне «Новое знание»

Исторически научно-просветительское общество «Знание» основано в 1947 г. К 1991 г. деятельность организации, в том числе, чтение научно-популярных лекций, охватывала 280 млн граждан СССР. В «Знание» входили 2 тыс. академиков, более 25 тыс. докторов наук и профессоров, 383 тыс. инженеров, 208 тыс. врачей, 184 тыс. специалистов агрокомплекса. У общества также было собственное издание — «Аргументы и факты», ныне ставшее самостоятельным СМИ. В 1990-е гг. «Знание» пришло в упадок, деятельность его была фактически свернута. В 2016 г. его правопреемник — общество «Знание России» — самораспустилось после попытки реанимации в 2015 г.