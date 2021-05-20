Кириенко анонсировал участие Илона Маска в марафоне «Новое знание»
На трехдневном научно-просветительском марафоне «Новое Знание» выступит американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом на открытии мероприятия заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, ранее ставший главой набсовета курирующего марафон общества «Знание».
«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что все это — «мировые имена».
Трехдневный просветительский марафон «Новое Знание», который проведет научное общество «Знание», пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более 5 млн человек. В рамках просветительского марафона запланированы дискуссии, лекции, интервью и мастер-классы с деятелями политики, культуры и науки.
Исторически научно-просветительское общество «Знание» основано в 1947 г. К 1991 г. деятельность организации, в том числе, чтение научно-популярных лекций, охватывала 280 млн граждан СССР. В «Знание» входили 2 тыс. академиков, более 25 тыс. докторов наук и профессоров, 383 тыс. инженеров, 208 тыс. врачей, 184 тыс. специалистов агрокомплекса. У общества также было собственное издание — «Аргументы и факты», ныне ставшее самостоятельным СМИ. В 1990-е гг. «Знание» пришло в упадок, деятельность его была фактически свернута. В 2016 г. его правопреемник — общество «Знание России» — самораспустилось после попытки реанимации в 2015 г.
В октябре 2019 г. Маск принял участие в бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре. Организаторы рассказали, что отправили ему приглашение в качестве шутку.