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Кириенко анонсировал участие Илона Маска в марафоне «Новое знание»

Ведомости

На трехдневном научно-просветительском марафоне «Новое Знание» выступит американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом на открытии мероприятия заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, ранее ставший главой набсовета курирующего марафон общества «Знание».

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что все это — «мировые имена».

Трехдневный просветительский марафон «Новое Знание», который проведет научное общество «Знание», пройдет с 20 по 22 мая в восьми российских городах:  Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Его зрителями могут стать более 5 млн человек. В рамках просветительского марафона запланированы дискуссии, лекции, интервью и мастер-классы с деятелями политики, культуры и науки.

Исторически научно-просветительское общество «Знание» основано в 1947 г. К 1991 г. деятельность организации, в том числе, чтение научно-популярных лекций, охватывала 280 млн граждан СССР. В «Знание» входили 2 тыс. академиков, более 25 тыс. докторов наук и профессоров, 383 тыс. инженеров, 208 тыс. врачей, 184 тыс. специалистов агрокомплекса. У общества также было собственное издание — «Аргументы и факты», ныне ставшее самостоятельным СМИ. В 1990-е гг. «Знание» пришло в упадок, деятельность его была фактически свернута. В 2016 г. его правопреемник — общество «Знание России» — самораспустилось после попытки реанимации в 2015 г.

В октябре 2019 г. Маск принял участие в бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре. Организаторы рассказали, что отправили ему приглашение в качестве шутку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных