«Аэрофлот» предупредил о возможных проблемах с вылетами и регистрацией из-за сбоя
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возможных задержках своих рейсов и проблемах с регистрацией из-за глобального технического сбоя поставщика IT- услуг.
«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов», — говорится в сообщении. Перевозчик заранее извинился перед пассажирами и посоветовал им следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов.
О проблеме с регистрацией на рейс в своем Instagram сообщила журналист Ольга Бычкова. Она опубликовала фотографию посадочного талона, заполненного от руки. «Посадочные талоны пишутся от руки, очереди на регистрацию огромные, в самолёте свободная рассадка — у "Аэрофлота" глобальная проблема с IT-поставщиком»,- написала она.
Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что по их информации работоспособность ИТ систем восстановлена, тем не менее, из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета.