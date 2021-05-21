Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

«Аэрофлот» предупредил о возможных проблемах с вылетами и регистрацией из-за сбоя

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о возможных задержках своих рейсов и проблемах с регистрацией из-за глобального технического сбоя поставщика IT- услуг.

«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов», — говорится в сообщении. Перевозчик заранее извинился перед пассажирами и посоветовал им следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов.

О проблеме с регистрацией на рейс в своем Instagram сообщила журналист Ольга Бычкова. Она опубликовала фотографию посадочного талона, заполненного от руки. «Посадочные талоны пишутся от руки, очереди на регистрацию огромные, в самолёте свободная рассадка — у "Аэрофлота" глобальная проблема с IT-поставщиком»,- написала она.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что по их информации работоспособность ИТ систем восстановлена, тем не менее, из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных