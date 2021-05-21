«Аэрофлот» предупредил о возможных проблемах с вылетами и регистрацией из-за сбоя

«В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов», — говорится в сообщении. Перевозчик заранее извинился перед пассажирами и посоветовал им следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов.