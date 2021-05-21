В суд поступило дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Одна из экспертиз, по данным «РИА Новости», проведена профессором МГУ им. М.В. Ломоносова и пришла к выводу, что в текстах «отсутствует последовательность тезисов и связанных с ними аргументов, в которых обосновывается употребление наркотических средств». О другой экспертизе ранее сообщало агентство ТАСС: специалисты Московского исследовательского центра подтвердили наличие пропаганды наркотиков в двух клипах рэпера Моргенштерна.