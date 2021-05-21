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В суд поступило дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Ведомости

Административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) поступило в Зюзинский суд Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Ерохину.

«Дело поступило сегодня, еще нет информации о дате слушания», — сказала она.

Административный материал в отношении рэпера составило управление по контролю за оборотом наркотиков полиции Москвы. Ему грозит штраф в размере до миллиона рублей.

Как сообщил адвокат рэпера Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. При этом в рамках дела было проведено несколько экспертиз, их результаты противоречат друг другу.

Одна из экспертиз, по данным «РИА Новости», проведена профессором МГУ им. М.В. Ломоносова и пришла к выводу, что в текстах «отсутствует последовательность тезисов и связанных с ними аргументов, в которых обосновывается употребление наркотических средств». О другой экспертизе ранее сообщало агентство ТАСС: специалисты Московского исследовательского центра подтвердили наличие пропаганды наркотиков в двух клипах рэпера Моргенштерна.

В конце прошлого года Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал административный иск прокуратуры, потребовавшей запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Проводившие экспертизу трека специалисты указали на некорректность названия композиции. Позже ФАС сочла «непристойным», «унижающим женщин» и «вводящим в заблуждение» ролик Альфа-банка с участием рэпера под названием «Клип за 10 лямов» и возбудила дело о нарушении рекламного законодательства.

Ранее по теме: Экспертиза выявила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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