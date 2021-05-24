Кешбэк за уже купленные детские путевки можно будет получить с 15 июня

«Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — сказал Чернышенко. Для возврата денег за такие туры родители должны будут заполнить специальную форму на сайте Госуслуг. Согласно расчетам, всего на программу возврата средств за детский отдых понадобится 12 млрд руб., из них уже выделено 5 млрд руб.