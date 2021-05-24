Кешбэк за уже купленные детские путевки можно будет получить с 15 июня
Россияне, которые купили путевки в детские лагеря отдыха до старта программы кешбэка, смогут вернуть 50% их стоимости с 15 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — сказал Чернышенко. Для возврата денег за такие туры родители должны будут заполнить специальную форму на сайте Госуслуг. Согласно расчетам, всего на программу возврата средств за детский отдых понадобится 12 млрд руб., из них уже выделено 5 млрд руб.
Программа возврата средств за путевки в детские лагеря отдыха стартует 25 мая. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб., при оплате картой «МИР». Кешбэк будет начислен в течение пяти рабочих дней.