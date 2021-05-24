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Кешбэк за уже купленные детские путевки можно будет получить с 15 июня

Ведомости

Россияне, которые купили путевки в детские лагеря отдыха до старта программы кешбэка, смогут вернуть 50% их стоимости с 15 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», — сказал Чернышенко. Для возврата денег за такие туры родители должны будут заполнить специальную форму на сайте Госуслуг. Согласно расчетам, всего на программу возврата средств за детский отдых понадобится 12 млрд руб., из них уже выделено 5 млрд руб.

Программа возврата средств за путевки в детские лагеря отдыха стартует 25 мая. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб., при оплате картой «МИР». Кешбэк будет начислен в течение пяти рабочих дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных