В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
В России на сегодняшний день выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше», — сказал Горелов журналистам.
20 мая замглавы ЦНИИ Эпидемиологии рассказал о выявлении в России свыше 400 случаев британского штамма коронавируса в период между майскими праздниками.
По данным оперативного штаба на 24 мая, в России за последние сутки коронавирус выявили у 8406 человек, скончались 319 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 009 911, за все время пандемии от коронавируса умерли 118 801 человек.