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В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса

Ведомости

В России на сегодняшний день выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше», — сказал Горелов журналистам.

20 мая замглавы ЦНИИ Эпидемиологии рассказал о выявлении в России свыше 400 случаев британского штамма коронавируса в период между майскими праздниками.

По данным оперативного штаба на 24 мая, в России за последние сутки коронавирус выявили у 8406 человек, скончались 319 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 009 911, за все время пандемии от коронавируса умерли 118 801 человек.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 8406 новых случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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