Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку в ЕС писем с ядом
Двум бывшим сотрудникам управления МВД по Краснодарскому краю дали 17 и 14 лет колонии строгого режима за рассылку дипломатам и руководству десятков стран, в том числе входящих в ЕС и НАТО, писем с хлористой ртутью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.
«Суд приговорил [Максима] Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, [Дмитрия] Красильникова — к 14 годам строго режима», — сказали агентству в суде. Обвинение просило суд приговорить Котоманова и Красильникова к 18 и 16 годам колонии соответственно.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на материалы дела, что, по данным управления ФСБ по Москве и области, Котоманов в конце 2017—начале 2018 гг. изготовил около 200 писем в адрес посольств, дипмиссий, а также руководителей стран Евросоюза и НАТО. В конверты было вложено письмо на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка с приглашением на праздничное мероприятие, посвященное вхождению Крыма в состав России — «Подари частицу земли Крыма». В конвертах, как установили эксперты, находилась также хлористая ртуть. Это токсичное вещество может вызывать поражение кожи, глаз и внутренних органов.
Всего такие письма получили представительства около 20 стран, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, США и Франции, входящих в НАТО или ЕС, а также Саудовской Аравии. Часть конвертов при сортировке перехватили сотрудники «Почты России». В июле 2019 г. Котоманова и Красильникова, на тот момент уже уволившихся из кубанского управления МВД (один ушел из-за травмы, второй — по выслуге лет), задержали.
Котоманов утверждал, что письма получал от третьего человека, который предложил ему за отправку каждого конверта по 30 тыс. руб., а сами конверты он передавал Красильникову якобы для раскладки по почтовым ящикам в Москве. Осведомленность о содержании конвертов обвиняемые отрицали. В то же время при обыске у Котоманова дома нашли весы, на которых эксперты обнаружили частицы хлористой ртути, а также другие химикаты.
Управление ФСБ по Москве и области предъявило им обвинения по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ); ст. 30 и ч. 1 ст. 360 (подготовка нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой); ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ); ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), а также ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка терактов с использованием отравляющих веществ).