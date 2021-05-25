Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку в ЕС писем с ядом

Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на материалы дела, что, по данным управления ФСБ по Москве и области, Котоманов в конце 2017—начале 2018 гг. изготовил около 200 писем в адрес посольств, дипмиссий, а также руководителей стран Евросоюза и НАТО. В конверты было вложено письмо на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка с приглашением на праздничное мероприятие, посвященное вхождению Крыма в состав России — «Подари частицу земли Крыма». В конвертах, как установили эксперты, находилась также хлористая ртуть. Это токсичное вещество может вызывать поражение кожи, глаз и внутренних органов.