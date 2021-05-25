Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров с рейса Ryanair

«К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас есть бомба на борту, и ее могут активировать над Вильнюсом», — приводятся слова диспетчера в расшифровке. Диспетчер на соответствующий вопрос пилота, откуда появилась информация, отвечает, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов. Далее пилот запрашивает рекомендации, на что диспетчер предлагает совершить экстренную посадку в Минске.