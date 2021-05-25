Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров с рейса Ryanair
Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске, с белорусскими диспетчерами.
«К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас есть бомба на борту, и ее могут активировать над Вильнюсом», — приводятся слова диспетчера в расшифровке. Диспетчер на соответствующий вопрос пилота, откуда появилась информация, отвечает, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов. Далее пилот запрашивает рекомендации, на что диспетчер предлагает совершить экстренную посадку в Минске.
В разговоре пилот также уточняет, от кого поступила эта рекомендация — компании Ryanair, аэропорта Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорта Минска. «Это наша рекомендация», — ответил диспетчер.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При этом в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.