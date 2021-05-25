Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров с рейса Ryanair

Ведомости

Минтранс Белоруссии опубликовал расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске, с белорусскими диспетчерами.

«К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас есть бомба на борту, и ее могут активировать над Вильнюсом», — приводятся слова диспетчера в расшифровке. Диспетчер на соответствующий вопрос пилота, откуда появилась информация, отвечает, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов. Далее пилот запрашивает рекомендации, на что диспетчер предлагает совершить экстренную посадку в Минске.

В разговоре пилот также уточняет, от кого поступила эта рекомендация — компании Ryanair, аэропорта Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорта Минска. «Это наша рекомендация», — ответил диспетчер.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При этом в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

Ранее по теме: Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных