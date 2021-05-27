Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал Котиков.