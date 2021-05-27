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Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Ведомости

Минтруд рассматривает любые инициативы, которые поступают в ведомство. Это относится и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, заявил «РИА Новости» министр Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал Котиков.

Министр не стал комментировать инициативу в беседе с агентством. Он отметил, что готовность Минтруда рассматривать предложения не значит, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.

Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса. В Совфеде предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми.

Россияне в основном выступают против сокращения рабочих дней. Так, за инициативу выступили 39% опрошенных, к такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о сокращении числа сторонников введения «четырехдневки»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных