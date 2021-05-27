Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Минтруд рассматривает любые инициативы, которые поступают в ведомство. Это относится и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, заявил «РИА Новости» министр Антон Котяков.
«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — Прим. ред.). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал Котиков.
Министр не стал комментировать инициативу в беседе с агентством. Он отметил, что готовность Минтруда рассматривать предложения не значит, что в министерстве с ним «потенциально согласны».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах или компаниях в качестве эксперимента, отметив, что многие развитые страны движутся в сторону сокращения рабочей недели.
Медведев предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В октябре прошлого года Медведев призвал продолжить рассмотрение этого вопроса. В Совфеде предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми.
Россияне в основном выступают против сокращения рабочих дней. Так, за инициативу выступили 39% опрошенных, к такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob в результате опроса, в котором участвовали 1600 человек.