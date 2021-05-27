ФСИН объяснила зарплату в 220 тыс. рублей у осужденного

«По поводу суммы в 224 тыс. рублей, выплаченной осужденному к принудительным работам, считаем необходимым разъяснить следующее. В настоящее время среди осужденных к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными», — сказали во ФСИН. По данным службы, указанный осужденный трудится на предприятии Белгородской области и его средняя зарплата составляет 140 тыс. руб. в месяц. При этом с начислением премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу получилось 224 тыс. руб.