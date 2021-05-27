ФСИН объяснила зарплату в 220 тыс. рублей у осужденного
Зарплата в 220 тыс. руб. у осужденного в Белгородской области является единичным случаем и связана с выплатами за сверхурочную работу, а также премией за ранее отработанные дни, пояснили ТАСС во ФСИН.
«По поводу суммы в 224 тыс. рублей, выплаченной осужденному к принудительным работам, считаем необходимым разъяснить следующее. В настоящее время среди осужденных к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными», — сказали во ФСИН. По данным службы, указанный осужденный трудится на предприятии Белгородской области и его средняя зарплата составляет 140 тыс. руб. в месяц. При этом с начислением премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу получилось 224 тыс. руб.
Ранее «Известия» со ссылкой на ФСИН сообщали, что средние зарплаты осужденных составляют 20–24 тыс. руб., а в отдельных случаях доходят до 220 тыс. руб. Среди примеров таких зарплат служба назвала 224 тыс. руб. в Белгородской области, 102 тыс. руб. — в Новгородской области, 94 тыс. руб. — в Приморском крае, 80 тыс. руб. — в Волгоградской области.
Во ФСИН также пояснили, что осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах, а не в исправительных колониях, и трудятся на обычных гражданских предприятиях, поэтому заработная плата у них такая же, как и у других работников этих предприятий.