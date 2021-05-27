Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

ФСИН объяснила зарплату в 220 тыс. рублей у осужденного

Ведомости

Зарплата в 220 тыс. руб. у осужденного в Белгородской области является единичным случаем и связана с выплатами за сверхурочную работу, а также премией за ранее отработанные дни, пояснили ТАСС во ФСИН.

«По поводу суммы в 224 тыс. рублей, выплаченной осужденному к принудительным работам, считаем необходимым разъяснить следующее. В настоящее время среди осужденных к принудительным работам такие примеры заработных плат являются единичными», — сказали во ФСИН. По данным службы, указанный осужденный трудится на предприятии Белгородской области и его средняя зарплата составляет 140 тыс. руб. в месяц. При этом с начислением премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу получилось 224 тыс. руб.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФСИН сообщали, что средние зарплаты осужденных составляют 20–24 тыс. руб., а в отдельных случаях доходят до 220 тыс. руб. Среди примеров таких зарплат служба назвала 224 тыс. руб. в Белгородской области, 102 тыс. руб. — в Новгородской области, 94 тыс. руб. — в Приморском крае, 80 тыс. руб. — в Волгоградской области.

Во ФСИН также пояснили, что осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах, а не в исправительных колониях, и трудятся на обычных гражданских предприятиях, поэтому заработная плата у них такая же, как и у других работников этих предприятий.

Ранее по теме: Во ФСИН рассказали о зарплате осужденных в 220 000 рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных