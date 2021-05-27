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Подготовлены поправки об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Ведомости

Правительство подготовило поправки, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба кабмина.

«По поручению президента правительство подготовило два документа, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов. Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке», – сказал Мишустин.

Соответствующие изменения позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям и повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений, отметил премьер. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать их вовремя и в полном объеме, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам своего обращения к Федеральному собранию поручил правительству и Госдуме обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих совершенствование норм, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.

В ходе обращения Путин предложил сделать процедуру выплаты алиментов максимально упрощенной и дистанционной, отметив, что она не должна унижать человека. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений, подчеркнул глава государства.

Ранее по теме: Минюст предложил создать реестр должников по алиментам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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