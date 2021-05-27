Подготовлены поправки об ужесточении ответственности за неуплату алиментов
Правительство подготовило поправки, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба кабмина.
«По поручению президента правительство подготовило два документа, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов. Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке», – сказал Мишустин.
Соответствующие изменения позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям и повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений, отметил премьер. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать их вовремя и в полном объеме, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам своего обращения к Федеральному собранию поручил правительству и Госдуме обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих совершенствование норм, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство.
В ходе обращения Путин предложил сделать процедуру выплаты алиментов максимально упрощенной и дистанционной, отметив, что она не должна унижать человека. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений, подчеркнул глава государства.