Подготовлены поправки об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Соответствующие изменения позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям и повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений, отметил премьер. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать их вовремя и в полном объеме, добавил он.