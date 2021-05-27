Ущерб от коррупции в России вырос на 28% за четыре месяца

В целом за первые четыре месяца Генпрокуратура выявила 14 883 преступления коррупционной направленности. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве отметили, что в целом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества. Таковых было установлено 7398 — на 28,7% больше в годовом выражении.