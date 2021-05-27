Ущерб от коррупции в России вырос на 28% за четыре месяца
Размер ущерба, причиненный в России преступлениями коррупционной направленности за период с января по апрель этого года, составил 22,9 млрд руб., что на 5 млрд руб. (или 28%) больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из сборника Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в стране за указанный период.
«В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 рублей (+20,9%, 2,5 тыс.). Наибольшее число последних зарегистрировано в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Республике Башкортостан (101)», — сказано в документе.
В целом за первые четыре месяца Генпрокуратура выявила 14 883 преступления коррупционной направленности. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве отметили, что в целом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества. Таковых было установлено 7398 — на 28,7% больше в годовом выражении.
Наибольшие доли коррупционных преступлений пришлись на Приволжский и Центральный федеральные округи — 23,3% и 23,2% соответственно. Наименьшая — на Дальневосточный федеральный округ — 5%.
Ранее глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Самыми коррумпированными регионами по числу выявленных случаев взяточничества в России являются Москва, Татарстан и Ставропольский край, сообщил он.