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Ущерб от коррупции в России вырос на 28% за четыре месяца

Ведомости

Размер ущерба, причиненный в России преступлениями коррупционной направленности за период с января по апрель этого года, составил 22,9 млрд руб., что на 5 млрд руб. (или 28%) больше, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из сборника Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в стране за указанный период.

«В каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 рублей (+20,9%, 2,5 тыс.). Наибольшее число последних зарегистрировано в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Республике Башкортостан (101)», — сказано в документе.

В целом за первые четыре месяца Генпрокуратура выявила 14 883 преступления коррупционной направленности. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве отметили, что в целом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества. Таковых было установлено 7398 — на 28,7% больше в годовом выражении. 

Наибольшие доли коррупционных преступлений пришлись на Приволжский и Центральный федеральные округи — 23,3% и 23,2% соответственно. Наименьшая — на Дальневосточный федеральный округ — 5%.

Ранее глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин заявил, что чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. Самыми коррумпированными регионами по числу выявленных случаев взяточничества в России являются Москва, Татарстан и Ставропольский край, сообщил он.

Ранее по теме: Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных