РБК: власти обсудили разрешение на прибытие в Россию самолетов в обход Белоруссии
В Росавиации прошло совещание, на котором обсуждалась идея разрешить иностранным авиакомпаниям прилетать в Россию в обход Белоруссии, сообщил РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании. Ранее европейские авиакомпании начали отказываться от полетов над Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.
По словам источника, близкого к Минтрансу, Россия в ближайшее время даст разрешение на такие рейсы. Собеседник издания пояснил, что властям понадобилось время, чтобы проработать новые маршруты для самолетов из-за отказа европейских авиакомпаний летать над Белоруссией. Представители Минтранса и Росавиации отказались комментировать.
Ранее несколько европейских авиакомпаний и сингапурская Singapore Airlines отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза.
Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны республики о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. молодой человек был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц.