Росавиация уведомила о задержках с выдачей разрешений на полеты через Россию

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, что сейчас вопреки утвержденной системе самолеты различных зарубежных авиакомпаний, решивших не использовать воздушное пространство Белоруссии, просят разрешения на влет в воздушное пространство России или вылет из него в несогласованных точках, что приводит к техническим трудностям. Он назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и подчеркнул, что авиационные власти ведут напряженную работу, чтобы ликвидировать различные заминки. При этом представитель Кремля исключил возникновение новых проблем в отношениях России и Евросоюза из-за перебоев с авиасообщением.