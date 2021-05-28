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Росавиация уведомила о задержках с выдачей разрешений на полеты через Россию

Ведомости

Росавиация предупредила авиакомпании, что, если они решат изменить пролегающие через воздушное пространство России маршруты в Европу или из нее, получение соответствующих разрешений может занять больше времени, чем обычно, сообщается на сайте организации.

«Вчера, 27 мая 2021 года, Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», — пояснили в ведомстве.

В Росавиации добавили, что за последние сутки российские авиакомпании выполнили 134 рейса через воздушное пространство Белоруссии. В то же время европейские перевозчики — 113. Еще 53 рейса были совершены иностранными авиалиниями по альтернативным маршрутам.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, что сейчас вопреки утвержденной системе самолеты различных зарубежных авиакомпаний, решивших не использовать воздушное пространство Белоруссии, просят разрешения на влет в воздушное пространство России или вылет из него в несогласованных точках, что приводит к техническим трудностям. Он назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и подчеркнул, что авиационные власти ведут напряженную работу, чтобы ликвидировать различные заминки. При этом представитель Кремля исключил возникновение новых проблем в отношениях России и Евросоюза из-за перебоев с авиасообщением.

Ряд стран и авиакомпаний ЕС решил отказаться от использования воздушного пространства Белоруссии после инцидента, произошедшего 23 мая. Тогда следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair во время пересечения территории республики был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц.

В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.

После этого начались перебои с рейсами между ЕС и Россией. Так, например, 26 мая французская авиакомпания AirFrance была вынуждена отменить рейс из Парижа в Москву, поскольку потребовалось новое разрешение российских властей на вхождение на территорию России. Позже была перенесен рейс Austrian Airlines из Вены в Москву.

Ранее по теме: Песков исключил ухудшение отношений России и ЕС из-за проблем с авиасообщением
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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