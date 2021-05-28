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Песков исключил ухудшение отношений России и ЕС из-за проблем с авиасообщением

Ведомости

Перебои с авиасообщением между Россией и странами Евросоюза не являются поводом для очередных проблем в отношениях Москвы и Брюсселя, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь нет никакого повода для очередных проблем, у нас хватает своих проблем. Ни Российская Федерации, ни российские авиационные власти, ни российские службы и ведомства — они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair», — передает его слова корреспондент «Ведомостей».

Песков признал, что на данный момент из-за ситуации, произошедшей с самолетом ирландской компании Ryanair, ввиду которой страны ЕС отказались от использования воздушного пространства Белоруссии, имеются «определенные разногласия» между Москвой и государствами-участницами союза. Так, сейчас вопреки утвержденной системе самолеты различных авиакомпаний, облетающих территорию республики, просят разрешения на влет в воздушное пространство России или вылет из него в несогласованных точках, отчего и возникают технические трудности, пояснил представитель Кремля. Он назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и подчеркнул, что авиационные власти ведут напряженную работу, чтобы ликвидировать различные технические заминки. 

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair во время пересечения воздушного пространства Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны республики о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. молодой человек был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц.

В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.

После инцидента саммит лидеров стран ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям — прежде всего «Белавиа» — совершать полеты на территории союза и обслуживаться в его аэропортах. Кроме того, авиакомпаниям ЕС рекомендовали не использовать воздушное пространство Белоруссии. Подобное решение уже приняли перевозчики ряда стран. После этого начались перебои с рейсами между ЕС и Россией. Так, 26 мая французская авиакомпания AirFrance была вынуждена отменить рейс из Парижа в Москву, так как потребовалось новое разрешение российских властей на вхождение на территорию России. 

Ранее по теме: Россия разрешила Austrian Airlines рейс в обход Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных