Песков исключил ухудшение отношений России и ЕС из-за проблем с авиасообщением
Перебои с авиасообщением между Россией и странами Евросоюза не являются поводом для очередных проблем в отношениях Москвы и Брюсселя, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь нет никакого повода для очередных проблем, у нас хватает своих проблем. Ни Российская Федерации, ни российские авиационные власти, ни российские службы и ведомства — они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair», — передает его слова корреспондент «Ведомостей».
Песков признал, что на данный момент из-за ситуации, произошедшей с самолетом ирландской компании Ryanair, ввиду которой страны ЕС отказались от использования воздушного пространства Белоруссии, имеются «определенные разногласия» между Москвой и государствами-участницами союза. Так, сейчас вопреки утвержденной системе самолеты различных авиакомпаний, облетающих территорию республики, просят разрешения на влет в воздушное пространство России или вылет из него в несогласованных точках, отчего и возникают технические трудности, пояснил представитель Кремля. Он назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной и подчеркнул, что авиационные власти ведут напряженную работу, чтобы ликвидировать различные технические заминки.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair во время пересечения воздушного пространства Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны республики о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. молодой человек был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц.
В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.
После инцидента саммит лидеров стран ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям — прежде всего «Белавиа» — совершать полеты на территории союза и обслуживаться в его аэропортах. Кроме того, авиакомпаниям ЕС рекомендовали не использовать воздушное пространство Белоруссии. Подобное решение уже приняли перевозчики ряда стран. После этого начались перебои с рейсами между ЕС и Россией. Так, 26 мая французская авиакомпания AirFrance была вынуждена отменить рейс из Парижа в Москву, так как потребовалось новое разрешение российских властей на вхождение на территорию России.