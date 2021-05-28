Песков исключил ухудшение отношений России и ЕС из-за проблем с авиасообщением

После инцидента саммит лидеров стран ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям — прежде всего «Белавиа» — совершать полеты на территории союза и обслуживаться в его аэропортах. Кроме того, авиакомпаниям ЕС рекомендовали не использовать воздушное пространство Белоруссии. Подобное решение уже приняли перевозчики ряда стран. После этого начались перебои с рейсами между ЕС и Россией. Так, 26 мая французская авиакомпания AirFrance была вынуждена отменить рейс из Парижа в Москву, так как потребовалось новое разрешение российских властей на вхождение на территорию России.