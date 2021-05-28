Россия разрешила Austrian Airlines рейс в обход Белоруссии

27 мая в австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявили, что российская сторона не выдала разрешение на рейс Вена — Москва, который летел в обход воздушного пространства Белоруссии. Позже в МИД Австрии охарактеризовали это решение как «абсолютно непонятное». За день до этого пресс-служба AirFrance также заявила о решении отложить рейс AF1154 (Париж — Москва). Причины, как отметили в пресс-службе перевозчика, связаны «с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию».