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Россия разрешила Austrian Airlines рейс в обход Белоруссии

Ведомости

Россия выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на выполнение пассажирского рейса из Вены в Москву по маршруту не через воздушное пространство Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно», — отметила представитель авиакомпании.

При этом в Austrian Airlines подчеркнули, что компания пока не располагает разрешением на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву и транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту. «Тем не менее Austrian Airlines ожидает и здесь положительного ответа от российских властей», — отметила представитель авиакомпании.

27 мая в австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявили, что российская сторона не выдала разрешение на рейс Вена — Москва, который летел в обход воздушного пространства Белоруссии. Позже в МИД Австрии охарактеризовали это решение как «абсолютно непонятное». За день до этого пресс-служба AirFrance также заявила о решении отложить рейс AF1154 (Париж — Москва). Причины, как отметили в пресс-службе перевозчика, связаны «с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию».

Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза.

Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных