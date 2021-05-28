Россия разрешила Austrian Airlines рейс в обход Белоруссии
Россия выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на выполнение пассажирского рейса из Вены в Москву по маршруту не через воздушное пространство Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно», — отметила представитель авиакомпании.
При этом в Austrian Airlines подчеркнули, что компания пока не располагает разрешением на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву и транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту. «Тем не менее Austrian Airlines ожидает и здесь положительного ответа от российских властей», — отметила представитель авиакомпании.
27 мая в австрийской авиакомпании Austrian Airlines заявили, что российская сторона не выдала разрешение на рейс Вена — Москва, который летел в обход воздушного пространства Белоруссии. Позже в МИД Австрии охарактеризовали это решение как «абсолютно непонятное». За день до этого пресс-служба AirFrance также заявила о решении отложить рейс AF1154 (Париж — Москва). Причины, как отметили в пресс-службе перевозчика, связаны «с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию».
Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза.
Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.