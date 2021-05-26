AirFrance отменила рейс из Парижа в Москву из-за ситуации с Белоруссией
Французский авиаперевозчик AirFrance сегодня отменил рейс AF 1154 из Парижа в Москву, следует из данных сервиса Flightradar и данных табло прибытия рейсов в Шереметьево.
Рейс должен был вылететь в 10:20 мск из аэропорта Париж — Шарль-де-Голль и совершить посадку в 15:00 мск в Шереметьево. Обычно маршрут этого рейса пролегает через воздушное пространство Белоруссии, следует из данных сервиса Flightradar.
«Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж — Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию», — приводит заявление пресс-службы авиакомпании «РИА Новости».
Ранее AirFrance, а также европейские авиакомпании AirBaltic, WizAir, Finnair и сингапурская Singapore Airlines отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. Саммит Евросоюза рекомендовал всем авиакомпаниям избегать полетов над республикой, а белорусским авиакомпаниям, в первую очередь «Белавиа», запретили летать в аэропорты стран-участниц союза.
Причиной подобного шага европейских государств стал инцидент, произошедший 23 мая с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Лайнер, пересекавший воздушное пространство Белоруссии, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны республики о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
После посадки самолета с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного и признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После протестов в стране летом 2020 г. молодой человек был внесен белорусскими властями в список причастных к экстремизму и терроризму лиц.
В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что она является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.