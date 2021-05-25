Макрон призвал к освобождению Протасевича и Сапеги

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, Россиянка София Сапега. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.