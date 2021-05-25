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Макрон призвал к освобождению Протасевича и Сапеги

Ведомости

Саммит ЕС призвал к немедленному освобождению бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки России Софии Сапеги. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого передает «РИА Новости».

«Мы призывали к немедленному освобождению оппозиционеров Романа Протасевича и Софии Сапеги», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.

Сам инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске французский лидер назвал недопустимым.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, Россиянка София Сапега. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.

Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. От полетов над страной уже отказались французская авиакомпания AirFrance, финская Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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