Макрон призвал к освобождению Протасевича и Сапеги
Саммит ЕС призвал к немедленному освобождению бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки России Софии Сапеги. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы призывали к немедленному освобождению оппозиционеров Романа Протасевича и Софии Сапеги», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.
Сам инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске французский лидер назвал недопустимым.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, а также его девушка, Россиянка София Сапега. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. От полетов над страной уже отказались французская авиакомпания AirFrance, финская Finnair, сингапурская Singapore Airlines и другие.