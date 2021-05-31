В Кремле прокомментировали слова Белоусова о возврате 100 млрд рублей в бюджет

На вопрос, как бы в Кремле прокомментировали слова вице-премьера о металлургах, Песков сказал: «Да, президент знает. Действительно цены были очень высокие. Действительно образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом собственно вместе с участниками бизнеса».