В Кремле прокомментировали слова Белоусова о возврате 100 млрд рублей в бюджет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не искать виновных в ситуации с ростом доходов металлургических компаний. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова в интервью РБК о том, что Российские металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб.
По словам Белоусова, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.
На вопрос, как бы в Кремле прокомментировали слова вице-премьера о металлургах, Песков сказал: «Да, президент знает. Действительно цены были очень высокие. Действительно образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом собственно вместе с участниками бизнеса».
«Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, то государство соответственно эту диспропорцию выравнивает», — добавил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, кто виноват в проблеме.
При этом Песков воздержался от комментариев про допустимость таких выражений, как «нахлобучил», в адрес крупного бизнеса, посоветовав журналистам обращаться непосредственно к Андрею Белоусову.
В августе 2018 г. Белоусов, занимавший пост помощника президента, в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Из письма Белоусова следовало, что горнодобывающие компании получили 1,5 трлн руб. EBITDA сверхдоходов из-за низкой налоговой нагрузки и улучшавшейся конъюнктуры мировых рынков.