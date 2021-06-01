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Количество невыездных из-за долгов россиян сократилось на 2 млн

Ведомости

Более 5 млн россиян на 1 мая находились в списках невыездных из-за неоплаченных долгов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По состоянию на начало апреля выехать за рубеж по этой причине не могли 7 млн россиян.

Почти пятая часть должников приходится на Краснодарский край, Башкирию и Москвы. Лидером по числу невыездных стала Кубань, где ограничены в выезде за рубеж 381,4 тыс. человек. В Башкирии число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек. В Москве насчитывается 227,6 тыс. невыездных граждан. Отмечается, что каждый десятый из должников не выплачивал алименты. 

Ранее газета «Известия» сообщала, что по состоянию на 1 апреля число невыездных россиян составляло 7 млн человек. Общее количество должников в стране на тот момент составляло почти 19 млн человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство подготовило поправки, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов. Изменения, в случае их вступления в законную силу, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям и повысят оперативность взыскания алиментов с должников. 

Ранее по теме: Подготовлены поправки об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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