Количество невыездных из-за долгов россиян сократилось на 2 млн
Более 5 млн россиян на 1 мая находились в списках невыездных из-за неоплаченных долгов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По состоянию на начало апреля выехать за рубеж по этой причине не могли 7 млн россиян.
Почти пятая часть должников приходится на Краснодарский край, Башкирию и Москвы. Лидером по числу невыездных стала Кубань, где ограничены в выезде за рубеж 381,4 тыс. человек. В Башкирии число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек. В Москве насчитывается 227,6 тыс. невыездных граждан. Отмечается, что каждый десятый из должников не выплачивал алименты.
Ранее газета «Известия» сообщала, что по состоянию на 1 апреля число невыездных россиян составляло 7 млн человек. Общее количество должников в стране на тот момент составляло почти 19 млн человек.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что правительство подготовило поправки, которые уточняют ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов. Изменения, в случае их вступления в законную силу, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям и повысят оперативность взыскания алиментов с должников.