Количество невыездных из-за долгов россиян сократилось на 2 млн

Почти пятая часть должников приходится на Краснодарский край, Башкирию и Москвы. Лидером по числу невыездных стала Кубань, где ограничены в выезде за рубеж 381,4 тыс. человек. В Башкирии число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек. В Москве насчитывается 227,6 тыс. невыездных граждан. Отмечается, что каждый десятый из должников не выплачивал алименты.