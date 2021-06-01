В Общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал

В частности, предлагается ввести федеральный отцовский многодетный капитал, который будет эквивалентен материнскому капиталу на второго ребенка, — 639,4 тыс. руб. Общественники предлагают предоставлять его при рождении трех и более детей в одной семье. Также предлагается расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Кроме того, инициатива предполагает введение ежемесячного пособия в размере 2,5 тыс. руб. на каждого ребенка в многодетной семье, которое должно выплачиваться до совершеннолетия младшего из детей.