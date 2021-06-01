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В Общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал

Ведомости

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал, ежемесячное пособие на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст письма, которое было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В частности, предлагается ввести федеральный отцовский многодетный капитал, который будет эквивалентен материнскому капиталу на второго ребенка, — 639,4 тыс. руб. Общественники предлагают предоставлять его при рождении трех и более детей в одной семье. Также предлагается расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Кроме того, инициатива предполагает введение ежемесячного пособия в размере 2,5 тыс. руб. на каждого ребенка в многодетной семье, которое должно выплачиваться до совершеннолетия младшего из детей.

Среди других предложенных мер: разработать и внедрить систему семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физлиц с понижением налоговой ставки при увеличении числа детей в семье. Семьи с пятью детьми предлагается освободить от налогов.

Предложения по единой системе поддержки российских семей с детьми вошли в новый федеральный проект «Многодетная страна». Его включат в нацпроект «Демография».

О необходимости поддержки семей с детьми Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию 21 апреля. Он предложил единовременно выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 000 руб., а людям, в одиночку воспитывающим ребенка от 8 до 16 лет включительно, — 5650 руб. ежемесячно. Кроме того, ежемесячные выплаты в 6350 руб. предусмотрены для беременных женщин с низким уровнем дохода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных