Михаиля Меня освободят от должности аудитора Счетной палаты

18 ноября прошлого года Следственный комитет (СК) выдвинул Меню обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ: хищение бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере. В тот же день Басманный суд Москвы утвердил ходатайство СК о мере пресечения в виде запрета определенных действий: Меню было запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом, а также покидать дом, за исключением двухчасовых прогулок.