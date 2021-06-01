Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Михаиля Меня освободят от должности аудитора Счетной палаты

Ведомости

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке, в связи с чем президент России Владимир Путин внес соответствующее представление в Совет Федерации (СФ), сообщил на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам полномочный представитель президента в СФ Артур Муравьев.

«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты Российской Федерации в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин», — прочел представление главы государства Муравьев. «Все необходимые документы прилагаются, закону соответствуют. Представление президента прошу поддержать», — добавил он.

Комитет СФ поддержал вопрос о досрочной отставке Меня. На его должность сенаторы предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Она уже подписала заявление об отсутствии у нее ограничений для вступления на должность аудитора Счетной палаты.

18 ноября прошлого года Следственный комитет (СК) выдвинул Меню обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ: хищение бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере. В тот же день Басманный суд Москвы утвердил ходатайство СК о мере пресечения в виде запрета определенных действий: Меню было запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом, а также покидать дом, за исключением двухчасовых прогулок.

По версии следствия, в 2011 г. Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу, через ОАО «Ивановский бройлер» похитившую 700 млн руб. из бюджета региона. Эти деньги в виде кредита Минфин России выделил для поддержки области. Указанные средства были перечислены «Ивановскому бройлеру» как займы после принятия по указу Меня нескольких региональных нормативно-правовых актов.

17 мая этого года уголовное преследование аудитора Счетной палаты было прекращено Тверским судом в связи с истечением срока давности.

Ранее по теме: Михаил Мень пробыл обвиняемым полгода

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных