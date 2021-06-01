Михаиля Меня освободят от должности аудитора Счетной палаты
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке, в связи с чем президент России Владимир Путин внес соответствующее представление в Совет Федерации (СФ), сообщил на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам полномочный представитель президента в СФ Артур Муравьев.
«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты Российской Федерации в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин», — прочел представление главы государства Муравьев. «Все необходимые документы прилагаются, закону соответствуют. Представление президента прошу поддержать», — добавил он.
Комитет СФ поддержал вопрос о досрочной отставке Меня. На его должность сенаторы предложили назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову. Она уже подписала заявление об отсутствии у нее ограничений для вступления на должность аудитора Счетной палаты.
18 ноября прошлого года Следственный комитет (СК) выдвинул Меню обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ: хищение бюджетных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере. В тот же день Басманный суд Москвы утвердил ходатайство СК о мере пресечения в виде запрета определенных действий: Меню было запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом, а также покидать дом, за исключением двухчасовых прогулок.
По версии следствия, в 2011 г. Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу, через ОАО «Ивановский бройлер» похитившую 700 млн руб. из бюджета региона. Эти деньги в виде кредита Минфин России выделил для поддержки области. Указанные средства были перечислены «Ивановскому бройлеру» как займы после принятия по указу Меня нескольких региональных нормативно-правовых актов.
17 мая этого года уголовное преследование аудитора Счетной палаты было прекращено Тверским судом в связи с истечением срока давности.