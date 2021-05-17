Михаил Мень пробыл обвиняемым полгода

Михаил Мень пробыл обвиняемым полгодаДело о растрате 700 млн рублей прекращено за истечением срока давности
Уголовное преследование аудитора Счетной палаты (СП), бывшего министра строительства и ЖКХ, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня 17 мая прекратил Тверской суд в связи с истечением срока давности, сообщил адвокат Мурад Мусаев. Меню инкриминировалась статья 160 часть 4 УК (растрата в крупном размере, наказание до 10 лет). Вменяемые Меню действия относятся к 2011 г., когда тот был губернатором Ивановской области. Следствие считает, что Мень, бывший первый зампред правительства области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин растратили 700 млн руб., выделенных на развитие малого предпринимательства.
Уголовное преследование Меня Совет Федерации, ранее назначивший его аудитором СП, санкционировал 18 ноября 2020 г. – тогда соответствующее представление Генпрокуратуры было внезапно включено в повестку дня председателем палаты Валентиной Матвиенко, которая мотивировала срочность «острой необходимостью». Уже 18 ноября Басманный суд утвердил ходатайство СКР о мере пресечения в виде запрета определенных действий: Меню было запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом, а также покидать дом, за исключением двухчасовых прогулок. 10 марта 2021 г. «Коммерсантъ» писал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Меня.
Как заявил «Ведомостям» Мусаев, его подзащитный «стоял перед трудным выбором: продолжать доказывать свою невиновность в ходе судебного разбирательства или согласиться с прекращением дела из-за истечения сроков давности». Первый вариант, по словам адвоката, занял бы годы и отнял бы время и у самого Меня, и у правоохранителей. Помимо этого, он, как действующий аудитор, не хотел лишних трат на процесс из федерального бюджета, говорит Мусаев. Такой вариант окончания дела им рассматривался уже около двух месяцев назад. Он подчеркнул, что прекращение процесса не означает признания вины фигурантами дела. По его мнению, следствие так же нельзя заподозрить в намеренном затягивании дела.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает возбуждение и прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности схемой для достижения компромисса. «Технически это не является способом притормозить карьеру [Меня], но в целом кейс для биографии нежелательный», – говорит он.
Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сказал, что для прекращения полномочий аудитора в Совет Федерации должны обращаться компетентные органы, например Генпрокуратура. Однако таких запросов в верхнюю палату от органов в отношении Меня не поступало во время его уголовного преследования, сказал Тимченко.