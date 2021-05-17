Михаил Мень пробыл обвиняемым полгода

Как заявил «Ведомостям» Мусаев, его подзащитный «стоял перед трудным выбором: продолжать доказывать свою невиновность в ходе судебного разбирательства или согласиться с прекращением дела из-за истечения сроков давности». Первый вариант, по словам адвоката, занял бы годы и отнял бы время и у самого Меня, и у правоохранителей. Помимо этого, он, как действующий аудитор, не хотел лишних трат на процесс из федерального бюджета, говорит Мусаев. Такой вариант окончания дела им рассматривался уже около двух месяцев назад. Он подчеркнул, что прекращение процесса не означает признания вины фигурантами дела. По его мнению, следствие так же нельзя заподозрить в намеренном затягивании дела.