В Белоруссии опубликовали новые кадры допроса Протасевича

В 13-секундном ролике арестованный в Минске Протасевич говорит, что его подставили. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич на видео. Сюжет, в котором будут показаны кадры допроса, телеканал обещал показать позднее.