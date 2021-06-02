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В Белоруссии опубликовали новые кадры допроса Протасевича

Ведомости

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В 13-секундном ролике арестованный в Минске Протасевич говорит, что его подставили. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич на видео. Сюжет, в котором будут показаны кадры допроса, телеканал обещал показать позднее.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега.

В аэропорту Минска заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. Однако авиакомпания Ryanair заявила, что указание посадить самолет в Минске далибелорусские диспетчеры. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Против журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере.

Ранее по теме: Гражданку России Софью Сапегу вряд ли освободят в Белоруссии до суда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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