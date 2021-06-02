В Белоруссии опубликовали новые кадры допроса Протасевича
Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры допроса бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
В 13-секундном ролике арестованный в Минске Протасевич говорит, что его подставили. «Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал — сразу оказался в Минске. Вот сразу», — говорит Протасевич на видео. Сюжет, в котором будут показаны кадры допроса, телеканал обещал показать позднее.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега.
В аэропорту Минска заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. Однако авиакомпания Ryanair заявила, что указание посадить самолет в Минске далибелорусские диспетчеры. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.
Против журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере.