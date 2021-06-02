Суд арестовал на два месяца экс-директора «Открытой России» Пивоварова

Следователь объяснил свое ходатайство об аресте тем, что у Пивоварова нет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода. Также есть подозрения, что Пивоваров может попытаться скрыться от органов предварительного следствия. Подозреваемый не признал вину в совершении преступления, добавил следователь.