Суд арестовал на два месяца экс-директора «Открытой России» Пивоварова
Первомайский районный суд Краснодара арестовал бывшего директора «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Андрея Пивоварова до 31 июля 2021 года по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, сообщил ТАСС.
«Суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению. Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года», — сказал судья.
Следователь объяснил свое ходатайство об аресте тем, что у Пивоварова нет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода. Также есть подозрения, что Пивоваров может попытаться скрыться от органов предварительного следствия. Подозреваемый не признал вину в совершении преступления, добавил следователь.
Адвокат Пивоварова Александр Валявский заявил агентству, что арест будет обжалован. «Мы будем обжаловать меру пресечения, считаем ее необоснованной, считаю, что моего подзащитного преследуют по политическим мотивам», — отметил адвокат.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Пивоварова в петербургском аэропорту Пулково. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание бывшего директора «Открытой России» вряд ли связано с политикой.