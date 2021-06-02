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Суд арестовал на два месяца экс-директора «Открытой России» Пивоварова

Ведомости

Первомайский районный суд Краснодара арестовал бывшего директора «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Андрея Пивоварова до 31 июля 2021 года по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, сообщил ТАСС.  

«Суд находит ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению. Избрать в отношении Пивоварова меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля 2021 года», — сказал судья.

Следователь объяснил свое ходатайство об аресте тем, что у Пивоварова нет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода. Также есть подозрения, что Пивоваров может попытаться скрыться от органов предварительного следствия. Подозреваемый не признал вину в совершении преступления, добавил следователь.

Адвокат Пивоварова Александр Валявский заявил агентству, что арест будет обжалован. «Мы будем обжаловать меру пресечения, считаем ее необоснованной, считаю, что моего подзащитного преследуют по политическим мотивам», — отметил адвокат.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Пивоварова в петербургском аэропорту Пулково. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание бывшего директора «Открытой России» вряд ли связано с политикой.

Ранее по теме: Экс-директора «Открытой России» Пивоварова задержали в аэропорту «Пулково»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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