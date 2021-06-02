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Правительство скорректировало правила назначения выплат семьям первоклассников

Ведомости

Единовременную выплату в 10 тыс. руб. должны получить в том числе семьи, в которых дети пойдут в первый класс с шести лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что в проекте указа президента, который разработал Минтруд, говорится, что выплату смогут получить родители детей, которым шесть лет исполнилось в марте 2021 года.

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минтруд скорректировал эту позицию и президенту представят исправленный проект указа.

«И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — отметил Путин.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тыс. руб. в августе. Замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что прием заявлений на выплату начнется в середине июля, сами выплаты будут производиться в августе.

Ранее по теме: Минтруд назвал дату начала выплат семьям с детьми школьного возраста

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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