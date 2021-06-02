Правительство скорректировало правила назначения выплат семьям первоклассников
Единовременную выплату в 10 тыс. руб. должны получить в том числе семьи, в которых дети пойдут в первый класс с шести лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
Путин отметил, что в проекте указа президента, который разработал Минтруд, говорится, что выплату смогут получить родители детей, которым шесть лет исполнилось в марте 2021 года.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Минтруд скорректировал эту позицию и президенту представят исправленный проект указа.
«И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — отметил Путин.
В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тыс. руб. в августе. Замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что прием заявлений на выплату начнется в середине июля, сами выплаты будут производиться в августе.