Путин призвал правительство не экономить на мобильных медицинских комплексах
Правительству необходимо «мобилизоваться» и сосредоточиться на поставках в регионы России мобильных медицинских комплексов. Закупки только мобильных пунктов вакцинации в итоге приведут к дополнительным расходам бюджета. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову, передает пресс-служба Кремля.
«Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное и дорогостоящее оборудование», — сказал Путин, обращаясь к Голиковой и Мантурову после того, как вице-премьер заявила, что тема мобильных комплексов пока еще находится в стадии обсуждения.
По словам президента, в такой ситуации «скупой платит дважды». «Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме, нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все Министерство финансов», - сказал Путин, отметив, что стоит «мобилизоваться сейчас так, как это получалось в 2020 году» в борьбе с коронавирусом.
Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию заявлено о необходимости приобретения в 2022-2024 гг. дополнительно 500 мобильных медицинских комплексов, а в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на 2019-2020 гг. была предусмотрена закупка не менее 1 300 комплексов для жителей села и отдаленных населенных пунктов. «А факт, насколько я вижу по имеющимся у меня документам, – 1003. 1300 минус 1003 получается 297 – где они? А на 2021 год я вообще пока ничего не вижу», — сказал Путин.