Путин призвал правительство не экономить на мобильных медицинских комплексах

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию заявлено о необходимости приобретения в 2022-2024 гг. дополнительно 500 мобильных медицинских комплексов, а в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на 2019-2020 гг. была предусмотрена закупка не менее 1 300 комплексов для жителей села и отдаленных населенных пунктов. «А факт, насколько я вижу по имеющимся у меня документам, – 1003. 1300 минус 1003 получается 297 – где они? А на 2021 год я вообще пока ничего не вижу», — сказал Путин.