В России выявили более 1000 штаммов коронавируса

«70% — это британский штамм, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из того количества 1068 изолятов», — сказала Попова. Она отметила, что по поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан «санитарный щит», который защитит ее от «эпидемиологических шоков» в будущем.