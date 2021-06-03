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В России выявили более 1000 штаммов коронавируса

Ведомости

Более 1000 штаммов коронавируса выявлено в России, большинство из них составляет британский штамм, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-брифинге Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«70% — это британский штамм, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из того количества 1068 изолятов», — сказала Попова. Она отметила, что по поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан «санитарный щит», который защитит ее от «эпидемиологических шоков» в будущем.

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Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили и в ряде других стран. На фоне обнаружения нового штамма коронавируса российские власти решили приостановить авиасообщение с Великобританией. Оно возобновилось со 2 июня.

По данным оперативного штаба на 3 июня, в России за последние сутки выявили 8933 новых случаев коронавируса, 9383 человека выздоровели, 393 — умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заражения и свыше 122 тыс. летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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