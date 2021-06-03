В России выявили более 1000 штаммов коронавируса
Более 1000 штаммов коронавируса выявлено в России, большинство из них составляет британский штамм, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-брифинге Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«70% — это британский штамм, 24% — индийский и 6% — южноафриканский штамм из того количества 1068 изолятов», — сказала Попова. Она отметила, что по поручению президента России Владимира Путина в стране будет создан «санитарный щит», который защитит ее от «эпидемиологических шоков» в будущем.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили и в ряде других стран. На фоне обнаружения нового штамма коронавируса российские власти решили приостановить авиасообщение с Великобританией. Оно возобновилось со 2 июня.
По данным оперативного штаба на 3 июня, в России за последние сутки выявили 8933 новых случаев коронавируса, 9383 человека выздоровели, 393 — умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заражения и свыше 122 тыс. летальных исходов.