Путин поручил сформировать нормативную базу для климатических проектов
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий для проектов в области снижения выбросов парниковых газов до уровня «ниже, чем в Европе». Об этом глава государства заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Путин отметил, что Россия поставила целью в ближайшие 30 лет иметь объем накопленной эмиссии парниковых газов «ниже, чем в Европе», подчеркнув, что это «амбициозная, но решаемая задача». «Прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет», — сказал президент, уточнив, что обсудит этот вопрос с кабмином на отдельном совещании.
Он пояснил, что российские власти планируют работать в первую очередь над снижением выбросов в каждой из отраслей экономики, а отечественная энергетика уже «наращивает долю низкоуглеродных источников, прежде всего, за счет строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников энергии». В качестве низкоуглеродных источников энергии в российской экономике Путин упомянул также газ и, в перспективе, водород.
«В переходный период без него (газа. — прим.ред.) будет просто не обойтись. На базе атомной отрасли Россия уже создает инфраструктуру производства водорода, который будет использоваться в качестве топлива, сырья, в том числе, в металлургии, производстве цемента и на транспорте», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что Россия активно утилизирует попутный газ, получаемый при добыче углеводородов и делает это «больше всех в мире».
Ранее сегодня Путин заявил, что Россия может занять особое место в глобальной торговле углеродными единицами благодаря своим природным преимуществам. Среди этих преимуществ президент назвал «колоссальный» поглощающий потенциал тундры, сельхозземель, болот и лесов, которые составляют пятую часть от общемировых. По его словам, выручка климатической отрасли может превысить $50 млрд в год, это выгодное направление инвестиций.
Углеродные единицы — это актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. В мире создается новый рынок, где они будут обращаться. Многие страны планируют принимать эти единицы от экспортеров, объяснил президент.