Путин поручил сформировать нормативную базу для климатических проектов

«В переходный период без него (газа. — прим.ред.) будет просто не обойтись. На базе атомной отрасли Россия уже создает инфраструктуру производства водорода, который будет использоваться в качестве топлива, сырья, в том числе, в металлургии, производстве цемента и на транспорте», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что Россия активно утилизирует попутный газ, получаемый при добыче углеводородов и делает это «больше всех в мире».