Экс-директору «Открытой России» Пивоварову предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил бывшему директору «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Андрею Пивоварову обвинение по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ), сообщает его телеграм-канал. Со 2 июня Пивоваров находится в СИЗО № 1 Краснодара.
«Я подтверждаю, что сегодня Следственный комитет России предъявил обвинение в участии в деятельности нежелательной организации Пивоварову. Сегодня там были адвокаты «Правозащиты Открытки», они передали нам эту информацию», — рассказала РБК экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. По ее словам, поводом стал пост в социальной сети Facebook, «годичной давности» о поддержке кандидатов на выборах муниципальных депутатов.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Пивоварова в петербургском аэропорту «Пулково» в конце мая. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава. 2 июня решением суда Пивоварова арестовали на два месяца. Следователь объяснил свое ходатайство об аресте тем, что у Пивоварова нет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода. Также, по его словам, есть подозрения, что Пивоваров может попытаться скрыться от органов предварительного следствия.