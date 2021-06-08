Экс-директору «Открытой России» Пивоварову предъявили обвинение

Сотрудники правоохранительных органов задержали Пивоварова в петербургском аэропорту «Пулково» в конце мая. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава. 2 июня решением суда Пивоварова арестовали на два месяца. Следователь объяснил свое ходатайство об аресте тем, что у Пивоварова нет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода. Также, по его словам, есть подозрения, что Пивоваров может попытаться скрыться от органов предварительного следствия.