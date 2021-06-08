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Экс-директору «Открытой России» Пивоварову предъявили обвинение

Ведомости

Следственный комитет предъявил бывшему директору «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Андрею Пивоварову обвинение по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ), сообщает его телеграм-канал. Со 2 июня Пивоваров находится в СИЗО № 1 Краснодара.

«Я подтверждаю, что сегодня Следственный комитет России предъявил обвинение в участии в деятельности нежелательной организации Пивоварову. Сегодня там были адвокаты «Правозащиты Открытки», они передали нам эту информацию», — рассказала РБК экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. По ее словам, поводом стал пост в социальной сети Facebook, «годичной давности» о поддержке кандидатов на выборах муниципальных депутатов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Пивоварова в петербургском аэропорту «Пулково» в конце мая. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава. 2 июня решением суда Пивоварова арестовали на два месяца. Следователь объяснил свое ходатайство об аресте тем, что у Пивоварова нет постоянного места жительства в Краснодаре и источника дохода. Также, по его словам, есть подозрения, что Пивоваров может попытаться скрыться от органов предварительного следствия.

Ранее по теме: Суд арестовал на два месяца экс-директора «Открытой России» Пивоварова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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