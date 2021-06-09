Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Также сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки коронавирус был выявлен у 10 407 россиян — это рекордное значение с 7 марта. Умерли 399 человек. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в России составляет почти 5,2 млн граждан. Из них скончались почти 125 тыс.