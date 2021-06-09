Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусом среди людей, не прошедших вакцинацию, обусловлен увеличением мобильности населения летом по сравнению с зимним периодом, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», — сказал он «РИА Новостям».
Гинцбург подчеркнул необходимость пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы обезопасить себя и своих близких. Он также указал, что люди, сделавшие прививку, могут инфицироваться, но перенесут болезнь в легкой форме.
По данным оперштаба на 9 июня, первую из двух доз вакцины от коронавируса в России получили почти 17,7 млн человек, или 12,25% населения. Обе дозы — более 13,6 млн граждан, или 9,32% граждан. Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января. На данный момент людям доступны четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
Также сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки коронавирус был выявлен у 10 407 россиян — это рекордное значение с 7 марта. Умерли 399 человек. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в России составляет почти 5,2 млн граждан. Из них скончались почти 125 тыс.