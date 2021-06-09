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Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом среди людей, не прошедших вакцинацию, обусловлен увеличением мобильности населения летом по сравнению с зимним периодом, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», — сказал он «РИА Новостям».

Гинцбург подчеркнул необходимость пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы обезопасить себя и своих близких. Он также указал, что люди, сделавшие прививку, могут инфицироваться, но перенесут болезнь в легкой форме.

По данным оперштаба на 9 июня, первую из двух доз вакцины от коронавируса в России получили почти 17,7 млн человек, или 12,25% населения. Обе дозы — более 13,6 млн граждан, или 9,32% граждан. Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января. На данный момент людям доступны четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Также сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки коронавирус был выявлен у 10 407 россиян — это рекордное значение с 7 марта. Умерли 399 человек. Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в России составляет почти 5,2 млн граждан. Из них скончались почти 125 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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