СМИ нашли сходства между госпитализациями Быкова и Навального
Издания The Insider и Bellingcat опубликовали совместное расследование, где утверждают, что 16 апреля 2019 г. состояние писателя Дмитрия Быкова ухудшилось по тем же причинам, что и у основателя ФБК (внесен Минюстом в список НКО-иноагентов) Алексея Навального 20 августа 2020 г.
Из статьи следует, что примерно за год до инцидента за Быковым следили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Журналисты ссылаются на информацию о пассажирах рейсах, которыми летал писатель. За ним якобы регулярно следовали одни и те же люди. Также издания приводят слова жены Быкова Екатерины Кевхишвили. Она заявила, что несколько раз видела подозрительного мужчину рядом с ними во время поездок.
The Insider и Bellingcat пишут, что 13 апреля 2019 г. желающие отравить Быкова люди пробрались в номер писателя в новосибирском отеле, пока тот вел «Тотальный диктант», и нанесли яд на его одежду. Эти сведения журналисты аргументируют лишь тем, что «Новичок», которым якобы был отравлен Навальный, впоследствии был обнаружен на его нижнем белье. Однако Быков не надел «отравленную» одежду сразу, а сделал это только 16 апреля, когда был уже в Екатеринбурге, утверждают расследователи. В тот же день во время перелета в Уфу ему стало плохо.
Еще до взлета самолета у писателя началась рвота, он вспотел и периодически терял сознание. Затем Быков лег на пол в проход, думая, что так ему станет легче. The Insider и Bellingcat обращают внимание, что аналогично поступил спустя больше года Навальный, который рассказывал о таких же симптомах. По прилету в Уфу в машине «скорой помощи» у Быкова нарушилась речь.
Главный редактор «Новой газеты», где работает писатель, Дмитрий Муратов рассказал, что издание из средств страхового медицинского фонда оплатило Быкову самолет с двумя реаниматологами на борту. Когда лайнер был уже в пути, «из Минздрава поступила команда развернуть самолет в Москву». Тогда Муратов связался с человеком, который, по его словам, «занимает один из самых высоких постов», и полет в Уфу разрешили продолжить. Одновременно с этим за Быковым собирались отправить самолет Минздрава, но в итоге передумали. Это авторы расследования трактуют как попытку властей помешать транспортировке писателя в столицу.
После госпитализации врачи подозревали у Быкова инсульт, однако этот диагноз не подтвердился. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщал, что произошедшее связано с хроническим заболеванием, и у писателя «то, что врачи называют токсическим синдромом». 20 апреля состояние Быкова улучшилось.
Сам писатель тогда заявил, что причиной ухудшения его состояния стало отравление, но неизвестно, что его спровоцировало. Быков заявил The Insider и Bellingcat, что у него «нет никаких догадок о возможных мотивах убийц». В разговоре с BBC он отметил, что «ознакомился с расследованием» и не имеет оснований не доверять ему.