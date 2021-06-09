СМИ нашли сходства между госпитализациями Быкова и Навального

The Insider и Bellingcat пишут, что 13 апреля 2019 г. желающие отравить Быкова люди пробрались в номер писателя в новосибирском отеле, пока тот вел «Тотальный диктант», и нанесли яд на его одежду. Эти сведения журналисты аргументируют лишь тем, что «Новичок», которым якобы был отравлен Навальный, впоследствии был обнаружен на его нижнем белье. Однако Быков не надел «отравленную» одежду сразу, а сделал это только 16 апреля, когда был уже в Екатеринбурге, утверждают расследователи. В тот же день во время перелета в Уфу ему стало плохо.