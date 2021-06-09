Мосгорсуд ликвидировал ФБК

Прокуратура Москвы 16 апреля по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании этих трех организаций экстремистскими. В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».