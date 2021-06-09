Мосгорсуд ликвидировал ФБК
Мосгорсуд постановил ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом), удовлетворив соответствующий иск московской прокуратуры, сообщает пресс-служба суда. Также суд запретил деятельность движения «Штабы Навального».
«Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ, запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что решение суда подлежит «немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций».
Кроме того, Московский городской суд признал ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Представители ФБК намерены обжаловать данное решение, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката организации.
Прокуратура Москвы 16 апреля по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании этих трех организаций экстремистскими. В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Решением прокурора Москвы от 26 апреля деятельность «Штабов Навального» была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.