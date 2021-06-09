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Мосгорсуд ликвидировал ФБК

Ведомости

Мосгорсуд постановил ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом), удовлетворив соответствующий иск московской прокуратуры, сообщает пресс-служба суда. Также суд запретил деятельность движения «Штабы Навального».

«Решением суда ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ, запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального"», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что решение суда подлежит «немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций».

Кроме того, Московский городской суд признал ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Представители ФБК намерены обжаловать данное решение, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката организации.

Прокуратура Москвы 16 апреля по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании этих трех организаций экстремистскими. В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Решением прокурора Москвы от 26 апреля деятельность «Штабов Навального» была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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