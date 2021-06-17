«Доброфлот» заявил о массовой подделке консервированной сайры
По словам Ефремова, «Доброфлот» — основной промышленный производитель, который сам добывает сайру. Другие производители консервов закупают сырье у иностранных поставщиков. Ефремов рассказал, что группа несколько месяцев назад обратила внимание, что в магазинах много консервов из сайры, однако продукция «Доброфлота» не продается из-за более высокой цены.
«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — сказал Ефремов. По версии компании, недобросовестные производители подменяют сайру на более дешевую сельдь, а на этикетке указывают сайру.
По данным «Доброфлота», в России подделывают около 54% консервов из сайры, или 1,4 млн банок в месяц. Ефремов в письме в Роспотребнадзор назвал десять компаний, которые, по его мнению, продают подделку. Среди них Владимирский консервный завод, «Русский рыбный мир» и «Фортуна Крыма».
В пресс-службе Роспотребнадзора не уточнили, поступило ли к ним письмо «Доброфлота». В ведомстве рассказали, что в 2020 году было исследовано 1,9 тыс. образцов рыбных консервов, из них 11, или 0,6%, оказались поддельными.
Представитель Росрыболовства рассказал, что ведомство не проверяло рыбные консервы, так как это не входит в его полномочия. Однако ведомство считает «целесообразным инициировать проверку для исключения недобросовестной конкуренции и создания равных рыночных условий».