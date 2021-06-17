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«Доброфлот» заявил о массовой подделке консервированной сайры

Ведомости

Управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов заявил РБК, что на полках магазинов все чаще стали появляться поддельные консервы из сайры. В начале июня компания обратилась в Роспотребнадзор с просьбой пресечь фальсификацию консервов.

По словам Ефремова, «Доброфлот» — основной промышленный производитель, который сам добывает сайру. Другие производители консервов закупают сырье у иностранных поставщиков. Ефремов рассказал, что группа несколько месяцев назад обратила внимание, что в магазинах много консервов из сайры, однако продукция «Доброфлота» не продается из-за более высокой цены.

«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — сказал Ефремов. По версии компании, недобросовестные производители подменяют сайру на более дешевую сельдь, а на этикетке указывают сайру.

По данным «Доброфлота», в России подделывают около 54% консервов из сайры, или 1,4 млн банок в месяц. Ефремов в письме в Роспотребнадзор назвал десять компаний, которые, по его мнению, продают подделку. Среди них Владимирский консервный завод, «Русский рыбный мир» и «Фортуна Крыма».

В пресс-службе Роспотребнадзора не уточнили, поступило ли к ним письмо «Доброфлота». В ведомстве рассказали, что в 2020 году было исследовано 1,9 тыс. образцов рыбных консервов, из них 11, или 0,6%, оказались поддельными.

Представитель Росрыболовства рассказал, что ведомство не проверяло рыбные консервы, так как это не входит в его полномочия. Однако ведомство считает «целесообразным инициировать проверку для исключения недобросовестной конкуренции и создания равных рыночных условий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных