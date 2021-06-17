«Доброфлот» заявил о массовой подделке консервированной сайры

«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — сказал Ефремов. По версии компании, недобросовестные производители подменяют сайру на более дешевую сельдь, а на этикетке указывают сайру.