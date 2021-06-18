В России за сутки выявили более 17 000 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа выявили рекордное за все время пандемии количество новых случаев коронавируса — 9056. Умерли 78 человек. В общем коронавирус перенесли или болеют им сейчас 1 269 145 жителей столицы. По словам мэра города Сергея Собянина, ситуация является драматической и стремительно ухудшается. В связи с этим сегодня власти продлили действие ограничительных мер в Москве.