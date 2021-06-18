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В России за сутки выявили более 17 000 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России впервые с 1 февраля за сутки выявили более 17 000 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперштаба на 18 июня. Инфекция подтвердилась у 17 262 пациентов. Общее количество заболевших COVID-19 за все время пандемии достигло 5 281 309.

За последние 24 часа скончались 453 человека с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число с 18 марта. В целом от COVID-19 умерли 128 445 россиян.

Вчера, 17 июня, оперштаб сообщил о 14 057 новых случаях заражения коронавирусом. Умерли 416 человек.

Выздоровели в течение суток 10 954 граждан, за все время — 4 850 659. Сегодняшний показатель меньше вчерашнего, когда от коронавируса вылечились 11 205 пациентов.

В Москве за последние 24 часа выявили рекордное за все время пандемии количество новых случаев коронавируса — 9056. Умерли 78 человек. В общем коронавирус перенесли или болеют им сейчас 1 269 145 жителей столицы. По словам мэра города Сергея Собянина, ситуация является драматической и стремительно ухудшается. В связи с этим сегодня власти продлили действие ограничительных мер в Москве.

Также в топ-5 по приросту заболевших COVID-19 за сутки вошли Московская область (+1254), Санкт-Петербург (+970), Республика Бурятия (+223) и Нижегородская область (+218).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено более 177,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 3,8 млн человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США — более 33,5 млн случаев, а также в Индии (почти 29,8 млн), Бразилии (17,7 млн), Франции (свыше 5,8 млн) и Турции (свыше 5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

Ранее по теме: Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных