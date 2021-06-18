Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

Россия возобновит авиасообщение с девятью странамиС 22 июня откроется авиасообщение с Турцией, с 28 июня — с США и еще семью странами
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства, который транслировался на телеканале «Россия 24». С 28 июня Россия также возобновляет авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
«По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — сказала она.
В США будут летать рейсы Москва-Вашингтон и Москва-Нью-Йорк, в Бельгию по маршруту Москва-Брюссель, в Болгарию — Москва-София, Москва-Варна и Москва-Бургас, в Иорданию — Москва-Амман и Москва-Акаба, в Ирландию — Москва-Дублин, Италию — Москва-Рим, Москва-Милан, Москва-Венеция и Москва-Неаполь, на Кипр — Москва-Ларнака и Москва-Пафос, в Северную Македонию — Москва-Скопье, перечислила вице-премьер.
Будет также увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, включая острова ее архипелага. Число рейсов также увеличится с Катаром, Финляндией, Хорватией и Швейцарией.
Кроме того, вице-премьер сообщила о решении оперштаба разрешить въезд в Россию как гражданам Китая и Лихтенштейна, так и лицам, имеющим вид на жительство в этих государствах. Авиасообщение с Лихтенштейном пока не восстановлено. Голикова выразила надежду, что китайская сторона также разрешит въезд российски туристам в ближайшее время.
10 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с письмом к главе опершатаба и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой о скорейшем восстановлении авиасообщения с популярными зарубежными туристическими направлениями.
15 июня руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Известия» заявила, что курорты Черноморского побережья России максимально загружены, а некоторые из них перегружены. Глава ведомства отметила, что на российском юге дефицит качественных и современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос на них кратно превысил предложение. Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией, позже запрет был продлен до 21 июня, сообщал оперштаб. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
В то же время 31 мая оперштаб объявил, что Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией.