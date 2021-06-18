Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

Кроме того, вице-премьер сообщила о решении оперштаба разрешить въезд в Россию как гражданам Китая и Лихтенштейна, так и лицам, имеющим вид на жительство в этих государствах. Авиасообщение с Лихтенштейном пока не восстановлено. Голикова выразила надежду, что китайская сторона также разрешит въезд российски туристам в ближайшее время.