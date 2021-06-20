Минтруд: отказавшихся от вакцинации работников можно отстранить

Отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация, подчеркнул Котяков, добавив, что решение санитарных врачей субъектов страны об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям делает обязательной вакцинацию для тех категорий работников, которые перечислены в соответствующем документе.