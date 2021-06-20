Минтруд: отказавшихся от вакцинации работников можно отстранить
Сотрудников, которые отказались от прививки от COVID-19, можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.
Отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация, подчеркнул Котяков, добавив, что решение санитарных врачей субъектов страны об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям делает обязательной вакцинацию для тех категорий работников, которые перечислены в соответствующем документе.
При отсутствии объективных причин для отказа от вакцинации на период эпидемии сотрудник может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы, добавил министр.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для людей, занятых в сферах торговли и услуг. Работодатели должны привить 60% сотрудников к 15 августа. Кроме того, власти Москвы разрешили рестораторам отстранять от работы непривившихся от коронавируса сотрудников без выплат.
Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан также ввели в Подмосковье, Туле, Ленинградской, Тверской и Кемеровской областях, а также на Сахалине. В Башкирии общепиту, ночным клубам, спортзалам, салонам красоты, междугородним пассажирским автоперевозчикам и ряду других предприятий запретили оказывать услуги и продавать товары непривитым.