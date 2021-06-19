В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел дополнительные ограничения с 21 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте городской администрации.
С 21 июня закрываются все аттракционы и аквапарки, на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, при этом предельное число участников таких мероприятий – 500 человек.
С 20 июня ограничивается и число болельщиков фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: для фан-зоны на Конюшенной площади — не более 3000 человек, а для тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.
Кроме того, губернатор обязал обеспечить уровень вакцинации от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти, госучреждений и ГУПов Санкт‑Петербурга, при котором «наличие антител должно быть у 65% указанных лиц».
В Петербурге за последние сутки было выявлено 996 случаев заражения коронавирусом, днем ранее — 970 заболевших. Число умерших составило 66 человек — накануне было 79 человек.