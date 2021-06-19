В Петербурге ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса

С 21 июня закрываются все аттракционы и аквапарки, на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, при этом предельное число участников таких мероприятий – 500 человек.